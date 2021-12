Criză majoră la FC Barcelona din cauza cazurilor de COVID-19. Încă trei nume importante, pe lista celor infectați

După Real Madrid, a venit și rândul catalanilor să anunțe înmulțirea cazurilor de infectări cu COVID-19 în cadrul echipei.

După Jordi Alba, AlejandroBalde, Clement Lenglet și Dani Alves, oficialii celor de la FC Barcelona au oferit informații noi cu privire la situația epidemiologică de la club, declarând alte trei noi cazuri: Dembele, Gavi și Umtiti.

Echipa antrenată de Xavi are programat următorul meci din Primera Division pe 2 ianuarie, iar disputarea partidei este pusă sub semnul întrebării, ținând cont de numărul mare de jucători absenți.

Busquets este suspedant din cauza numărului de cartonașe galbene pe care le-a încasat, în timp ce Ansu Fati, Pedri, Memphis și Braithwaite sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

