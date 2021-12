Manchester City, lider detașat în Premier League. A obținut a zecea victorie consecutivă în campionat

Manchester City a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Brentford, în etapa a 20-a din Premier League.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Foden, în minutul 16.

După această victorie, a zecea la rând în campionat, formația antrenată de Pep Guardiola a acumulat 50 de puncte şi ocupă primul loc în clasament, la o distanță de opt puncte de a doua clasată, Chelsea (42 de puncte).

Pe locul al treilea a coborât Liverpool, cu 41 de puncte, iar locul al patrulea este ocupat de Arsenal, cu 35 de puncte.

Chelseaa remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Brighton. Echipa londoneză a deschis scorul prin Lukaku, în minutul 28, însă oaspeții au egalat pe final, în minutul 90+1, prin Welbeck.

