Mesaj "la țintă" transmis de Shakira după ce Pique a acceptat să-și reducă salariul la FC Barcelona 

FC Barcelona trece printr-o perioadă agitată în privința banilor, iar Gerard Pique, unul dintre fotbaliștii emblematici ai clubului a acceptat să-și reducă semnificativ salariul de 17 milioane de euro anual.

Scopul? Prin diminuarea salariului său, fostul internațional spaniol a ajutat clubul condus de Joan Laporta să-i legitimeze pentru a juca în La Liga pe Memphis Depay, Eric Garcia și Rey Manaj. Kun Aguero nu a fost încă legitimat, însă argentinianul oricum nu poate juca pentru că se reface după o accidentare.

Very proud of you @3gerardpique!

Your team, your club as well as us, your family, can always count on you whenever we need u!❣️ pic.twitter.com/zTTzuXE1ge