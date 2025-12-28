Duelul „nerazzurrilor” de pe Gewiss Stadium pune față în față două echipe cu obiective total diferite la final de an. Inter, implicată într-o cursă strânsă pentru Scudetto, are un avans fragil de un singur punct față de AC Milan și două față de campioana Napoli. De partea cealaltă, Atalanta, aflată acum sub comanda lui Raffaele Palladino, încearcă să prindă un loc de Champions League și să rupă o serie neagră în fața vecinilor din Lombardia.



Deși trupa lui Chivu vine după un succes cu Genoa (2-1), moralul nu este la cote maxime. Inter a ratat primul trofeu al sezonului, fiind eliminată la penalty-uri de Bologna în semifinalele Supercupei Italiei. Criticii au pus din nou tunurile pe antrenorul român, reproșându-i incapacitatea de a gestiona meciurile cu miză mare, după eșecurile cu Liverpool, Atletico Madrid sau Juventus. Totuși, când vine vorba de adversari mai mici, Inter a fost o mașinărie de goluri, având cel mai bun atac din Italia.



Coșmarul trupei din Bergamo și absențele de marcă



Statisticile sunt teribile pentru gazde înaintea acestei confruntări. Atalanta a devenit una dintre victimele preferate ale milanezilor: a pierdut ultimele șase dueluri directe în campionat și nu a mai simțit gustul victoriei în fața Interului din noiembrie 2018. Mai mult, pe teren propriu, Atalanta nu a reușit să marcheze în jumătate din ultimele opt întâlniri cu rivala regională.



Palladino are însă motive de speranță, echipa sa venind după patru victorii consecutive pe teren propriu. Tehnicianul nu se va putea baza pe vedeta Ademola Lookman, plecat deja la Cupa Africii, locul său urmând să fie luat de Gianluca Scamacca. Atacantul italian pare să fie în formă, marcând de cinci ori de la venirea noului antrenor.

Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45!



De cealaltă parte, Cristi Chivu are bătăi de cap cu infermeria. Veteranul Acerbi și olandezul Dumfries sunt indisponibili, iar tânărul atacant francez Yoan-Ange Bonny a suferit o entorsă la genunchi. În aceste condiții, greul va pica tot pe umerii căpitanului Lautaro Martinez, care va face cuplu în atac cu Marcus Thuram. „El Toro” este într-o formă de zile mari împotriva Atalantei, fiind implicat direct în nouă goluri în ultimele 12 confruntări.



Iată echipele probabile pentru duelul care trage cortina peste fotbalul italian în 2025:



Atalanta: Carnesecchi - De Roon, Hien, Kolasinac - Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Samardzic - Scamacca;



Inter: Sommer - Akanji, Bisseck, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez.

