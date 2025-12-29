Finanțatorul campioanei este hotărât să nu schimbe nimic în ceea ce privește componența băncii tehnice.

Gigi Becali: ”Sunt idiot să îl aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho?”

Gigi Becali susține că nu ar implementa niciodată la FCSB o strategie precum cea de la Rapid sau Universitatea Craiova în ceea ce privește puterea care îi revine antrenorului. Finanțatorul roș-albaștrilor spune că a investit sume uriașe la FCSB și nu este dispus să își lase ”banii” pe mâna altora, chiar dacă meseria îi recomandă.

Finanțatorul roș-albaștrilor este convins că exact acesta este motivul pentru care echipa pe care o patronează a câștigat titlul două sezoane la rând și a făcut performanță în competițiile europene.

”Voi lăsați milioanele voastre pe mâna altuia, care face ce vrea el. Chiar dacă pierde meciul, primește salariu. Păi, cum adică, tu, Gâlcă, tu ai pierdut meciul. Primești salariu?

Cum să primești salariu dacă tu le pierzi? Mai pierzi un meci, dar tu, anul trecut, nu ai câștigat nimic. Nici bani nu ai adus în club. La mine, îmi aduc bani în club. De aia conduc eu, că mi-am adus bani, zeci de milioane, anul trecut. Mi-am adus bani anul acesta. Păi, ce, sunt idiot, să-l aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho, care mânâncă bani? Nu, bă, nu.

Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie, în buzunarul meu. Așa face Domnul. ‘Nu te lua după ei, stai și stăpânește averea ta dacă vrei să câștigi bani! Nu lăsa averea ta pe mâna străinilor și slujitorilor”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Gigi Becali: ”Gâlcă nu mai calcă niciodată la mine!”

De altfel, Gigi Becali a explicat de ce Costel Gâlcă, antrenorul care i-a adus titlul lui FCSB în sezonul 2014-2015, nu mai este binevenit la echipa sa. Tehnicianul i-a sfidat autoritatea pe vremea când se afla la FCSB, iar Becali se afla în spatele gratiilor.

”Gâlcă, care el zice că era atâta… din pușcărie îi comandam. El nu a făcut din libertate, dar din pușcărie a făcut. S-a opus și i-a venit sfârșitul. I-am spus să joace cu sau fără Varela. La Iași noi trebuia să câștigăm meciul, că dacă nu câștigam, titlul mergea la ASA Tg. Mureș. I-am zis să joace fără Rusescu, sau cu el, nu mai știu.

El a zis da cu două ore înainte, am făcut cu el echipa. Contractul lui se terminase, nu îi propusesem încă prelungire. Așteptam să vedem ce se întâmplă. Și el, când a văzut că e ultimul meci, nu mai are contract, doi jucători pe care îi stabilisem eu nu i-a băgat. Și atunci i-a venit sfârșitul, definitiv, că nu mai calcă niciodată la mine”, a adăugat finanțatorul de la FCSB.

