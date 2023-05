Sergio Busquets se află la FC Barcelona din iulie 2008 și mai are contract cu formația dirijată de Xavi Hernandez până la finalul actualei stagiuni. Ibericul a decis să nu mai continue cu catalanii din sezonul următor.

Sergio Busquets a vorbit despre momentul în care s-a hotărât să plece de la FC Barcelona

Închizătorul a oferit un interviu pentru Barca TV și a remarcat faptul că în ianuarie, după ce s-a încheiat Campionatul Mondial din Qatar, s-a gândit și s-a hotărât că îi va părăsi pe catalani după 15 ani de activitate la club.

„Am vrut să aștept Cupa Mondială. Era clar că va fi ultima. După, m-am concentrat pe Barca și am decis. În ianuarie am cântărit lucrurile. Am vorbit cu soția mea. În sfârșit, vine un moment în care spun că 'am fost aici în ultimii 15 ani, sunt privilegiat, pentru că am jucat pentru cel mai bun club din lume'. Acum aș vrea o nouă experiență cu familia mea”, a spus Sergio Busquets, citat de Tuttomercatoweb.

În acest sezon, Sergio Busquets a bifat 30 de apariții pentru FC Barcelona și a reușit să paseze decisiv în patru situații, în La Liga. De când se află la gruparea catalană, închizătorul nu a marcat decât de 18 ori, în peste 700 de meciuri jucate.

Sergio Busquets a vorbit despre posibilii săi înlocuitori

Au apărut speculații și în legătură cu posibilii înlocuitori ai săi, iar într-un interviu acordat recent acesta a vorbit despre cei care i-ar putea lua locul cu succes și a oferit trei nume.

Busquets a vorbit și despre Joshua Kimmich, după ce s-a speculat că ar fi dorit fotbalistul lui Bayern Munchen pe Camp Nou, însă a precizat că stilul nemțesc este diferit.

