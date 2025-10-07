Atunci, antrenorul a rămas doar nouă jocuri pe banca tehnică. În mai multe rânduri, antrenorul de 59 de ani a susținut că ”nu este lăsat” să își facă meseria, iar în ultimii ani i-a fost tot mai greu să își găsească un angajament.

Ionuț Chirilă, propus la Metaloglobus

Totuși, norocul îi poate surâde antrenorului care s-a remarcat în principal la nivel de copii și juniori. Metaloglobus este singura echipă din Superliga care nu a reușit să câștige niciun meci în acest sezon și pare că se îndreaptă încet, dar sigur spre retrogradare.

Alexandru David, fostul președinte al lui Dinamo, este de părere că, având în vedere situația în care se află Metaloglobus, este nevoie de o schimbare de antrenor, în contextul în care echipa nu arată mare lucru sub comanda lui Mihai Teja.

Fostul oficial al ”Câinilor Roșii” susține că Ionuț Chirilă poate fi antrenorul care ar putea să scoată echipa din impas crede că tehnicianul poate fi singura șansă a lui Metaloglobus să se mențină în primul eșalon al fotbalului românesc.

”Ionuț Chirilă este singura șansă ca Metaloglobus să termine înaintea lui Csikszereda. Chirilă e exact ce trebuie și este șansa să arate ce poate. Orice om care nu face parte din sistemul ăsta este bun, oricine. Astea sunt prostii (n.r. imaginile în care Ionuț Chirilă apare în timp ce fuma la antrenamentele echipei), dacă fuma trabuc Mourinho, era cool. El e perfect pentru Metaloglobus, ar atrage și asupra echipei ăleia un pic de atenție”, a spus Alexandru David, conform Iamsport.

Clasamentul din Superliga României

