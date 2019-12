REVENIRE de senzatie la Real Madrid! A fost dat afara pe usa din dos, dar s-a transformat intr-un super jucator! Pe cine vrea PEREZ sa aduca inapoi sub comanda lui Zidane

Un fotbalist va reveni la Real Madrid din vara viitoare.

Hakimi Achraf, fotbalist care apartine de Real Madrid, dar care evolueaza pentru Borussia Dortmund fiind imprumutat de madrlieni, va reni vara viitoare sub comanda lui Zinedine Zidane. Acesta a venit in 2006 la Academia celor de la Real Madrid. In 2017 a fost promovat de Zidane la echipa mare fiind a doua solutie pentru postul de fundas dreapta.

A debutat pentru galactici in 2017, intr-un meci cu Sociedad, iar primul gol in tricoul madrilenilor l-a reusit intr-un meci cu Sevilla, doua luni mai tarziu. In 2018, cand Zidane a plecat de la echipa, Achraf nu a mai fost considerat o solutie pentru Real, astfel ca Perez a decis sa il imprumute la Dortmund, unde a devenit unul dintre cei mai buni jucatori.

Potrivit Marca, Achraf va reveni in vara viitoare la Real Madrid si exista posibilitatea ca acesta sa prinda chiar postul de titular. Acesta a declarat acum 3 saptamani ca nu exclude o revenire la Real, ba chiar ar fi tentat sa se intoarca.

"Inapoi la Real? De ce nu, este casa mea. Acolo am crescut si bineinteles ca mi-ar pacea sa evoluez si la seniori", a spus Hakimi.

30 de milioane de euro este cota lui Achraf potrivit transfermarkt.com