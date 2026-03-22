Fotbaliștii au apărut la inspecția gazonului cu un model retro de tricou cu numele lui Ronaldinho. Fostul mare fotbalist brazilian, care ieri a împlinit 46 de ani, a îmbrăcat echipamentul respectiv în sezonul 2005/2006.

Fanii Barcelonei au avut parte de o surpriză în cursul zilei de duminică. Jucătorii lui Hansi Flick au sosit pe Camp Nou îmbrăcați cu tricouri retro.

"Designul reînvie estetica clasică a liniei Total 90 de la Nike, cu dungile tradiționale albastre, roșii și detaliile galbene care au definit o eră în fotbalul anilor 2000. Stilul său retro menține esența modelului original, ceea ce îl face o piesă perfectă atât pentru fanii FC Barcelona, ​​cât și pentru pasionații de tricouri vintage.

Interesant este că starul brazilian a semnat cu Barça în 2003, când unii dintre membrii actuali ai lotului nici măcar nu se născuseră. Printre aceștia se numără jucători precum Gavi, Lamine și Cubarsi, printre alții", a scris Mundo Deportivo.

Tricourile cu care au apărut jucătorii Barcelonei sunt deja disponibile în magazinul oficial al clubului, cu prețuri cuprinse între 100 și 130 de euro.