Record negativ pentru Real Madrid în El Clasico, din Cupa Spaniei! Nu s-a mai întâmplat așa ceva de 13 ani 

FC Barcelona a câştigat prin autogolul din minutul 26 al lui Eder Militao, care a trimis în plasă după ce l-a talonat pe Kessie în careu, acesta a şutat, iar portarul Courtois a respins exact în piciorul fundaşului brazilian.

Real Madrid a avut un gol al lui Karim Benzema, anulat în minutul 18 pentru o poziţie de offsaid. Returul de pe Camp Nou se va disputa pe 5 aprilie, cele două formații urmând să se întâlnească și în campionat, pe 19 martie.

În confruntarea din Cupa Spaniei, Real Madrid nu a avut niciun șut pe spațiul porții catalanilor, bifând astfel o bornă negativă.

Potrivit statisticilor prezentate de Opta este primul meci din 2010 până în prezent, pe teren propriu, în care Real Madrid încheie fără niciun șut pe spațiul porții adverse.

1 - Since 2010, #RealMadrid ⚪️⚪️ failed to make a single shot on target for the first time at home in all competitions, and for the first time this happens in #ElClásico since 2013/14 season. Blank. pic.twitter.com/gv13XNJTyL