Real renunta la De Gea! Un alt portar din Premier League ajunge pe Bernabeu! Anuntul facut de spanioli

Real Madrid cauta portar.

Dupa incercari repetate fara succes pentru transferul lui David De Gea, Real Madrid s-a reorientat catre belgianul Courtois de la Chelsea. Presa spaniola sustine ca Real vrea un portar in locul lui Kiko Casilla, cel care va parasi echipa madrilena in vara.

Onda Cero anunta ca Thibaut Courtois e disperat sa ajunga la Real si a refuzat ferm prelungirea contractului cu Chelsea, scadent in 2019. Courtois e divortat, iar fiica lui locuieste la Madrid. Cel mai probabil, Real va oferi o suma de bani pentru un transfer din vara, mai scrie sursa citata.

Courtois va avea concurenta serioasa pe Bernabeu. Keylor Navas a fost in forma uriasa in dubla cu Bayern din semifinalele Champions League, iar Real s-a calificat in a treia finala la rand.