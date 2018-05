"Cum de nu au vazut? Sase ochi si o singura mana!" Nemtii ofera DOVADA clara ca Bayern a fost dezavantajata cu Real! Ce scriu cei de la Bild

La fel ca dupa dubla cu Juventus, calificarea celor de la Real Madrid in fata celor de la Bayern a declansat un scandal.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

La ultima faza a primei reprize din partida retur dintre Real Madrid si Bayern Munchen a avut loc faza care a declansat cele mai multe reactii. Centrarea lui Kimmich a fost blocata cu mana de catre Marcelo, insa decizia a fost de a acordat corner pentru Bayern.

"Asa cred (ca mingea i-a lovit mana lui Marcelo) si atunci desigur ca e penalty" a spus antrenorul lui Bayern, Jupp Heynckes, dupa partida. Cei de la Bild sunt duri la adresa arbitrului Cuneyt Cakir si ofera o captura din timpul meciului care arata pozitia in care se aflau centralul partidei, tusierul si arbitrul aditional. Toti 3 puteau sa vada clar faza! "Sase ochi si o singura mana" scriu cei de la Bild.

"De ce nu exista arbitraj video in UEFA Champions League? Daca faza avea loc in Bundesliga, arbitrul ar fi vazut reluarea si Bayern primea penalty-ul pe care il merita" mai scriu nemtii. Acestia atrag si atentia asupra faptului ca VAR nu va fi introdus nici in sezonul viitor de UEFA Champions League deoarece presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, nu considera ca este bine pus la punct sistemul.