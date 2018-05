"Probabil arbitrul n-a vrut sa vada! N-ai ce sa mai spui!" Verdictul lui Ion Craciunescu dupa cele 2 penalty-uri cerute de Bayern cu Real

Fostul arbitru international considera ca arbitrul Cuneyt Cakir a gresit la ambele faze la care nu a acordat penalty pentru Bayern.

Real Madrid s-a calificat in finala Ligii Campionilor dupa un nou scandal pe seama arbitrajului. Ion Craciunescu a vorbit la Ora Exacta in Sport despre acele 2 faze.

"De ce le-a fost frica nemtilor, n-au scapat. Nu am prea mare incredere in acest arbitru, Cakir. Cel putin faza aceea in care (Marcelo) duce mana spre minge, nici nu avem ce sa discutam despre ea. E un penalty indiscutabil! Iar la faza aceasta (cu Ramos si Lewandowski) eu nu l-am perceput niciodata pe Lewandowski ca un jucator care simuleaza, e un jucator masiv, in general isi apara corect sansa.



Arbitrul probabil n-a vrut sa vada niciun fel de greseala si atunci a actionat in felul acesta. Este hent la Marcelo, toate criteriile pe care le spun ei sunt indeplinite. Duce mana spre minge, nu il loveste mingea in mana. Eu tin cu Real Madrid, sunt suporterul lor, dar lucrurile sunt evidente, n-ai ce comentezi. Ce poti sa mai spui despre asa ceva?" a spus Ion Craciunescu la Pro X.