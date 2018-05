"Nu este normal!" Ce a spus Zidane dupa ce a dus-o pe Real Madrid in a 3-a finala consecutiva de Liga Campionilor

Zinedine Zidane nu a fost niciodata eliminat in UEFA Champions League din postura de antrenor al Realului.

Antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, considera ca dominatia Realului in UEFA Champions League "nu este normala". Zidane a devenit primul antrenor cu 3 finale consecutive in competitie de la Marcelo Lippi intre 1996 si 1998. Lippi a castigat insa doar o data trofeul in acel interval.

"Momentan suntem doar in finala. Trebuie sa fim fericiti. Nu este ceva obisnuit sa fim intr-o finala pentru a 3-a oara la rand. Nu este normal. Acum insa trebuie sa facem orice pentru a o castiga. Trebuie sa facem orice e posibil, sa luptam, sa ne aparam titlul indiferent de cost, dar e placut sa ajungi in finala a 3-a oara consecutiv.



Nu este doar echipa, este acest club. Istoria care vine din urma cu mult timp. Acum scriem o noua istorie precum au facut cei de dinaintea noastra. Noi facem asta. Suntem fericiti. Real Madrid nu renunta niciodata, indiferent de dificultati, asa cum a fost cu Bayern. Dar credem in ceea ce facem si vom lupta pentru realizarile noastre" a declarat Zidane in conferinta de presa de dupa partida.

Zidane l-a laudat pe Benzema, cel care a marcat cele 2 goluri care au dus-o pe Real in finala: "Karim a aratat intr-o semifinala de Champions League, asa cum facuse si anul trecut, cat de bun este. Nu a renuntat niciodata si ma bucur pentru el, eu l-am aparat mereu asa cum fac cu toti jucatorii mei. Nu doar cu Karim.



Cred ca jucatorii sunt cei care ne aduc satisfactie. Nu sunt eu singurul care munceste. Am un staff, punem lucrurile la punct iar ei (jucatorii) sunt pe teren. Lupta si atunci cand obtin un rezultat bun, e grozav pentru toata lumea" a mai spus Zidane.