Real Madrid si Barcelona se lupta pentru un jucator! Cine ofera 80 de milioane de euro pentru transferul iernii

Un jucator dorit de Barcelona a intrat in vizorul celor de la Real Madrid.

Real Madrid si-a manifestat interesul in ceea ce priveste transferul lui Frenkie De Jong, anunta ziarul olandez Telegraaf. Cei de la Real ar fi gata sa plateasca 80 de milioane de euro pentru jucatorul urmarit deja de Barcelona. Mijlocasul lui Ajax si al nationalei Olandei este considerat unul dintre posibilii succesori ai lui Luka Modric pentru urmatorii ani.

Frenkie De Jong a starnit interesul celor mai mari cluburi din Europa. PSG, Manchester City, Bayern Munchen, Tottenham sau Barcelona au vorbit deja despre dorinta de a-l transfera pe olandez.

Catalanii considera ca De Jong este un transfer de baza pentru echipa lor si ca se potriveste perfect cu stilul lor de joc.

Totusi, interventia celor de la Madrid in ecuatie ar putea schimba scenariul. Realul are destui bani pentru a se impune in lupta pentru jucatorul de 21 de ani. Mai mult, Lopetegui este un iubitor al tinerelor talente si stie ca aceste investitii sunt foarte importante pentru a asigura viitorul dupa retragerile lui Modric si Kroos.