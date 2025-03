FC Barcelona a refuzat oferta de 65 de milioane de euro făcută de Manchester United pentru mijlocașul central Frenkie de Jong.



Are concurență acerbă pe post cu tinerii crescuți de La Masia

Olandezul mai are contract până în vara anului 2026, dar oficialii clubului ar dori să înceapă negocierile pentru prelungirea înțelegerii. Decizia este una ciudată, mai ales că De Jong nu mai este considerat titular de drept, după venirea lui Hansi Flick, care mizează în centrul liniei mediene din ce în ce mai mult pe tinerii Pedri (22 de ani), Gavi (20 de ani), Marc Casado (21 de ani) și Fermin Lopez (21 de ani), iar Marc Bernal (17 ani) va reveni luna viitoare după o ruptură de ligamente încrucișate.



În această stagiune, De Jong a bifat 29 de prezențe (12 ca titular) și 2 goluri pentru formația blaugrana, în toate competițiile. El este al treilea căpitan al echipei, după Marc-Andre ter Stegen și Ronald Araujo. În sezonul trecut, acesta a lipsit 163 de zile de pe gazon, din cauza unei accidentări grave la gleznă.



De Jong este cotat la 45 de milioane de euro

Frenkie de Jong (27 de ani / 181 cm) este născut la Gorinchem (provincia Olanda de Sud) și s-a format la academia comună a cluburilor Willem II Tilburg și RKC Waalwijk. La nivel de seniori a evoluat pentru Willem II (2015), Jong Ajax (2015-2017), Ajax Amsterdam (2016-2019) și FC Barcelona (2019-2025). Are 55 de selecții și 2 goluri pentru Oranje, cu care a participat la Euro 2020 (optimi de finală) și CM 2022 (sferturi de finală).



Poate juca ca închizător și coordonator de joc și este cotat la 45 de milioane de euro. În palmares are Eredivisie (1), KNVB Cup (1), finală de Europa League (2016-2017), La Liga (1), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (2) și finală de Nations Leaugue (2018-2019).

De asemenea, a primit distincțiile Eredivisie Player of the Season (2018-2019), Johan Cruyff Trophy (2018-2019), UEFA Nations League Finals Young Player of the Tournament (2019), Premi Barca Jugadors (2020-2021) și Champions League Midfielder of the Season (2018-2019) și a fost inclus în UEFA Team of the Year (2019), IFFHS Men's World Team (2019), FIFA FIFPro World 11 (2019), UEFA Nations League Finals Team of the Tournament (2019), Champions League Squad of the Season (2018-2019), Eredivisie Team of the Season (2018-2019) și Champions League Squad of the Season (2018-2019).



Foto - Getty Images