Reactia lui Eden Hazard, dupa ce fanii Realului au strigat "il vrem pe Mbappe" la prezentarea oficiala! Mesajul jucatorului de 100 de milioane

Eden Hazard a ajuns la Madrid si a fost prezentat in fata a 50.000 de oameni.

Noul transfer al celor de la Real Madrid, Eden Hazard, i-a incantat pe fanii Realului. Acestia au venit in numar mare pe Santiago Bernabeu, aproape de recordul stabilit de Cristiano Ronaldo in 2009. Inainte ca Hazard sa intre pe teren, o parte a fanilor a tinut sa-i transmita un mesaj clar lui Florentino Perez: "Il vrem pe Mbappe" a fost scandarea care s-a auzit pe stadion.



Eden Hazard a fost intrebat in conferinta de presa despre posibilele transferuri ale lui Kylian Mbappe si Paul Pogba la Real Madrid, mutari despre care s-a vehiculat intens in ultima vreme. Real i-a adus deja in aceasta vara, pe langa Hazard, pe Luka Jovic, Eder Militao si Rodrygo. Ultimul a fost achizitionat in urma cu un an, insa brazilianul a venit acum.

Reactia lui Hazard

Hazard a admis ca isi doreste ca cei doi jucatori sa ajunga si ei la Madrid: "Vreau sa joc alaturi de cei mai buni si cei pe care i-ati mentionat sunt cei mai buni. Dar nu este treaba mea sa vorbesc despre transferuri" a spus Hazard la prezentarea oficiala.