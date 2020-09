Real Madrid se pregateste sa ARUNCE IN AER fotbalul mondial! Mbappe si Haaland, pe lista de transferuri pentru vara lui 2021! 

Madrilenii pregatesc cateva transferuri-bomba pentru vara viitoare.

Fotbalul mondial se afla acum intr-o criza financiara din cauza pandemiei de coronavirus. De aceea majoritatea echipelor s-au limitat in a face transferuri importante in aceasta vara.

Real Madrid pregateste, insa, o bomba pentru vara viitoare. Oficialii clubului vor sa investeasca peste 290 de milioane de euro.

Pe langa Eduardo Camavinga, cel care ar fi putut ajunge pe Santiago Bernabeu inca din acest an, "galacticii" mai au doua super-nume pe lista de transferuri, potrivit publicatiei ABC.

In primul rand, ei il vor pe Kylian Mbappe. Francezul isi incheie contractul cu PSG in 2022, iar parizienii incearca sa-l convinga sa accepte o prelungire. In cazul in care asta nu se va intampla, incepand de vara viitoare el isi poate negocia plecarea.

In al doilea rand, Real Madrid vrea sa-l transfere si pe Erling Haaland, care a fost atractia sezonului trecut in Bundesliga. Borussia Dortmund a refuzat sa negocieze pentru norvegian in aceasta vara, insa campioana Spaniei ar putea incerca vara viitoare sa-l obtina pe fotbalistul in varsta de 20 de ani.

Real Madrid are planning a £261m squad overhaul and are keen to bring Dortmund's Erling Haaland and PSG's Kylian Mbappé to the club next summer. (Source: ABC Spain) pic.twitter.com/q7fpl4d0tu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 7, 2020