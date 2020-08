Au luat Liga Campionilor de 5 ORI LA RAND! Real Madrid nu mai e UNICA in lume. Performanta GALACTICA egalata de o echipa de FETE

Seria fabuloasa a Realului din urma cu peste jumatate de secol a fost repetata de gruparea franceza Olympique Lyon.

Varianta feminina a Ligii Campionilor, sezonul 2019-2020, s-a incheiat duminica seara la San Sebastian, in Spania, trofeul fiind adjudecat de echipa lyoneza dupa un 3-1 cu nemtoaicele de la Wolfsburg. Olympique a ajuns astfel la a 5-a victorie consecutiva in cea mai importanta competitie continentala inter-cluburi si la al 7-lea triumf din istorie.

O singura data in istoria fotbalului continental s-a mai intamplat ca o echipa sa castige Liga Campionilor de 5 ori la rand. Se intampla in perioada 1956-1960, atunci cand marele Real Madrid, cu AlfrEdo Di Stefano pe post de mare vedeta, n-a avut rival in Europa.

Revenind la reusita fetelor de la Lyon, interesant e faptul ca, in cele 5 finale castigate in ultimii 5 ani, de 3 ori adversara a fost VfL Wolfsburg, care s-a predat in fata frantuzoaicelor in 2016 (la penalty-uri), in 2018 (dupa prelungiri) si in 2020. In rest, Olympique le-a mai depasit in ultimul act pe PSG, in 2017, si pe Barcelona, in 2019.