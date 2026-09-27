VIDEO EXCLUSIV Pică schimbul dintre FCSB și Craiova? "Nu cred că va pleca"

Pică schimbul dintre FCSB și Craiova? &quot;Nu cred că va pleca&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că ar putea face un schimb de jucători cu Universitatea Craiova.

TAGS:
Universitatea CraiovaFCSBsteven nsimbaaymen boutoutaou
Din articol

Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, este dorit de Gigi Becali la FCSB. Omul de afaceri a anunțat că ar fi dispus să îl ofere la schimb pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), care a sosit la formația roș-albastră în această vară și încă nu a confirmat.

Adi Popa: "Nu cred că Nsimba va pleca de la Craiova"

Pe lângă Boutoutaou, Gigi Becali ar fi dispus să achite și o sumă consistentă de bani, aproximativ 800.000 de euro. Miza este Nsimba, atacantul care a impresionat în sezonul trecut la Craiova, cu 13 goluri și 7 pase decisive.

Adi Popa (38 de ani), fost jucător la FCSB, nu crede însă că această afacere se va realiza, având în vedere diferența destul de mare de statut dintre cei doi jucători.

"Nu cred că Nsimba va pleca de la Craiova. E un jucător foarte bun, care a demonstrat, a înscris foarte multe goluri. Nu cred că va pleca de la Craiova în acest schimb.

Pe Boutoutaou nu l-am urmărit, nu pot să-mi cu părerea despre el. Nici nu a jucat mult în ultima perioadă", a spus Adi Popa, pentru PRO TV.

Nici Florin Prunea nu crede că se va face schimbul

Florin Prunea susține că Aymen Boutoutaou nu a demonstrat că merită banii pe care Gigi Becali i-a plătit în schimbul său în această vară, spre deosebire de Steven Nsimba, care a arătat că este un jucător care poate face diferența în fotbalul din România.

Fostul mare portar crede că schimbul dintre cele două cluburi nu se va realiza, deoarece Universitatea Craiova nu se va lăsa păcălită.

"(n.r - Întrebat ce echipă ar fi avantajată de schimb) Cu siguranță FCSB! Din punctul meu de vedere, Boutoutaou nu este niciodată un jucător de două milioane de euro. În schimb, Nsimba este un jucător foarte bun, atacant, marcator. Nu cred că se va face, nu cred că cei de la Craiova sunt atât de naivi. Când se plătesc atâția bani pe un jucător, în jur de două milioane și ceva de euro, nu mai e vorba de adaptare. Aici e pur și simplu vorba despre valoare", a spus Florin Prunea, pentru PRO TV.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director
ULTIMELE STIRI
FCSB pune la cale o lovitură! Ilie Dumitrescu e impresionat: ”Pentru mine, e cel mai bun”
FCSB pune la cale o lovitură! Ilie Dumitrescu e impresionat: ”Pentru mine, e cel mai bun”
Bogdan Lobonț și Răzvan Raț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE de la ora 10:00, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Răzvan Raț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE de la ora 10:00, pe VOYO SPORT 1
Dorin Rotariu și-a găsit echipă: ”Săptămâna viitoare va pleca”
Dorin Rotariu și-a găsit echipă: ”Săptămâna viitoare va pleca”
Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a făcut mai puternică”
Simona Halep a împlinit 35 de ani: ”Tenisul m-a făcut mai puternică”
Real Madrid pregătește un transfer de senzație, direct de la Liverpool!
Real Madrid pregătește un transfer de senzație, direct de la Liverpool!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”

2.500.000 de euro pentru Meriton Korenica

2.500.000 de euro pentru Meriton Korenica

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

FCSB poate primi o sumă colosală de la Manchester City! Mihai Stoica: ”Nu a mai fost un caz de genul ăsta!”

FCSB poate primi o sumă colosală de la Manchester City! Mihai Stoica: ”Nu a mai fost un caz de genul ăsta!”

Decizia luată de FCSB după ce William Baeten a dat clubul în judecată

Decizia luată de FCSB după ce William Baeten a dat clubul în judecată

Reghecampf, făcut praf: „Trădătorule, de blestemul ăsta nu vei mai scăpa!“

Reghecampf, făcut praf: „Trădătorule, de blestemul ăsta nu vei mai scăpa!“



Recomandarile redactiei
FCSB pune la cale o lovitură! Ilie Dumitrescu e impresionat: ”Pentru mine, e cel mai bun”
FCSB pune la cale o lovitură! Ilie Dumitrescu e impresionat: ”Pentru mine, e cel mai bun”
Dorin Rotariu și-a găsit echipă: ”Săptămâna viitoare va pleca”
Dorin Rotariu și-a găsit echipă: ”Săptămâna viitoare va pleca”
Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"
Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"
Bogdan Lobonț și Răzvan Raț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE de la ora 10:00, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Răzvan Raț, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO SPORT LIVE de la ora 10:00, pe VOYO SPORT 1
FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales
FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Înainte de Dinamo - Universitatea Craiova, Steven Nsimba a numit ”cel mai periculos adversar”
Înainte de Dinamo - Universitatea Craiova, Steven Nsimba a numit ”cel mai periculos adversar”
Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat
Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat
CITESTE SI
Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

stirileprotv Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

stirileprotv O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

„Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

stirileprotv „Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!