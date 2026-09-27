Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, este dorit de Gigi Becali la FCSB. Omul de afaceri a anunțat că ar fi dispus să îl ofere la schimb pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), care a sosit la formația roș-albastră în această vară și încă nu a confirmat.

Adi Popa: "Nu cred că Nsimba va pleca de la Craiova"

Pe lângă Boutoutaou, Gigi Becali ar fi dispus să achite și o sumă consistentă de bani, aproximativ 800.000 de euro. Miza este Nsimba, atacantul care a impresionat în sezonul trecut la Craiova, cu 13 goluri și 7 pase decisive.

Adi Popa (38 de ani), fost jucător la FCSB, nu crede însă că această afacere se va realiza, având în vedere diferența destul de mare de statut dintre cei doi jucători.

"Nu cred că Nsimba va pleca de la Craiova. E un jucător foarte bun, care a demonstrat, a înscris foarte multe goluri. Nu cred că va pleca de la Craiova în acest schimb.

Pe Boutoutaou nu l-am urmărit, nu pot să-mi cu părerea despre el. Nici nu a jucat mult în ultima perioadă", a spus Adi Popa, pentru PRO TV.