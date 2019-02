In 2006 juca pentru Steaua cu Real Madrid, acum are 40 de ani si inca mai e fotbalist profesionist! Unde joaca

Un jucator al FCSB-ului din meciul cu Real Madrid, din 2006, joaca inca in Liga 2!

Mijlocasul a evoluat in doua meciuri in acest sezon pentru Metaloglobus, desi a implinit 40 de ani.



Gigel Coman a debutat in Liga 1, pe 6 octombrie 1996, intr-un meci FC National - Gloria Bistrita, scor 2-0, si s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni mijlocasi de banda stanga din Liga 1, in prima jumatate a anilor 2000. A ajuns la FCSB la insistentele lui Cosmin Olaroiu, in cea mai buna forma sportiva, dar fotbalistul a plecat dupa numai un sezon, cazand prada temperamentului coleric al patronului Gigi Becali, dupa ce a fost pus pe lista neagra alaturi de Gabriel Bostina, Valentin Badoi, Victoras Iacob, Marius Croitoru, Daniel Oprita, Dorel Zaharia, Vasilica Cristocea, Mihai Gurita sau Sorin Paraschiv.

In singurul sau sezon integral in tricoul FCSB-ului, Coman a terminat pe locul secund in Liga 1, a ajuns pana in semifinalele Cupei Romaniei, s-a calificat in grupele Ligii Campionilor, unde echipa a evoluat impotriva lui Real Madrid (1-4, 0-1), Olympique Lyon (0-3, 1-1) si Dinamo Kiev (4-1, 1-1), fiind ulterior eliminata din "16"-imile Europa League de FC Sevilla (0-2, 0-1), care avea sa castige competitia. Mijlocasul a intrat pe teren in finalul partidei Real Madrid - Steaua, de pe "Santiago Bernabeu", el mai fiind rezerva neutilizata in meciurile de pe teren propriu cu Lyon si Real Madrid.

Plecat de la FCSB, talentatul fotbalist a fost implicat in celebrul Dosar "Valiza", el aparand ca personaj de legatura in stenogramele convorbirilor telefonice date publicitatii de DNA, din care reiesea faptul ca Gigi Becali intentiona sa-i premieze pe jucatorii lui "U" Cluj, daca acestia ar fi reusit sa o incurce pe CFR Cluj in ultima etapa a sezonului. Dupa numai un an, el cadea prada vietii extrasportive agitate, alegandu-se cu dosar penal dupa ce un echipaj al Politiei Rutiere il surprindea baut la volan. In aceeasi perioada, Coman era scos din lotul lui FC Otopeni de antrenorul Cristi Ciobotariu pentru ca nu se prezentase la reunirea echipei.

Dupa aceste evenimente, cariera sa a regresat, Coman mai evoluand la echipe bucurestene din ligile inferioare si antrenand grupe de juniori. Dar, in 2017, el a semnat un contract cu Metaloglobus Bucuresti, echipa nou-promovata in Liga 2, iar atitudinea sa profesionista este laudata acum de oficialii clubului. El a indeplinit functia de antrenor secund si chiar de interimar, iar in acest sezon a evoluat in doua partide, chiar daca a implinit deja 40 de ani!

"Gigel Coman este jucator la noi si antrenor secund. Anul trecut, in 2018, chiar a jucat. Este jucator activ la noi, are viza pusa pe legitimatie, are contract de munca la Federatie, are viza medicala luata... E in forma fizica foarte buna, mai bine decat multi altii, iar fotbalul nu se uita. Coman are 40 de ani, noul antrenor Laszlo Balint are doar 39 de ani, deci e chiar un pic mai mare decat antrenorul. El e un fenomen, pentru ca altii la 40 de ani sunt antrenori sau s-au lasat de mult. Are calitati fizice native si se pregateste foarte bine, cot la cot cu ceilalti colegi mult mai tineri. Multora, din punct de vedere al varstei, putea sa le fie tata. Avem jucatori mai tineri care sunt sigur de aceeasi varsta cu cei doi copii ai lui.

Il pregatim sa devina antrenor al echipei la un moment dat, are ceva vechime la noi. Chiar a pregatit echipa timp de 2-3 etape, a asigurat interimatul dupa ce Bogdan Andone a plecat de la echipa (n.r. - Andone a preluat in octombrie 2018 pe Energeticianul, iar in ianuarie 2019 a fost numit antrenor secund la FCSB). Este jucator activ, cred ca ultima sa prezenta a fost in meciul cu Sportul Snagov, din deplasare, la finalul lunii octombrie 2018, cand a fost rezerva si a intrat pe teren in minutul 75. Nu stiu daca noul antrenor Laszlo Balint va apela la el, dar Coman e inca jucator activ", a declarat Marius Burca, presedintele lui Metaloglobus Bucuresti.

Gigel Coman a jucat pentru FC National (1996-2004), Poli Timisoara (2005-2006), FCSB (2006-2007), "U" Cluj (2007-2009), CS Otopeni (2008-2011), Juniorul Bucuresti (2012-2013), Progresul Bucuresti (2014-2016) si Metaloglobus (2017-prezent). El are 236 de meciuri si 29 de goluri in Liga 1, 15 meciuri in cupele europene si 3 selectii la echipa nationala. In palmaresul sau se gaseste Supercupa Romaniei (2006).