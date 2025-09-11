Mijlocașul englez, care s-a remarcat la Real Madrid cu 38 de goluri și 28 de pase decisive în 100 de partide de la sosirea sa în 2023, a revenit acum la antrenamente și este așteptat să revină pe teren în jurul mijlocului lunii octombrie.



Însă revenirea lui Bellingham nu va fi garantată, anunță presa spaniolă. Sub conducerea lui Xabi Alonso, competiția pentru postul din mijlocul terenului este acerbă.



Turcul Arda Guler și Franco Mastantuono, nou-transferatul argentinian, impresionează în echipă și ocupă deja locul englezului în primul 11. Alonso va trebui să decidă dacă îl va introduce pe Bellingham, ceea ce ar însemna să lase pe banca de rezerve unul dintre cei doi.



Jude Bellingham își poate pierde locul și la națională



Această atitudine fermă a antrenorului nu se limitează doar la Real Madrid. La naționala Angliei, selecționerul Thomas Tuchel a transmis un mesaj clar: nimeni nu este intangibil.



După victoria Angliei cu 5-0 în lipsa unor nume mari, Tuchel a explicat că jucătorii trebuie să fie disciplinați, concentrați și să dea totul pentru echipă, indiferent de statutul lor.



„Este un privilegiu să fii în cantonament și să lupți pentru locul tău. Poți ajuta pe toată lumea să se îmbunătățească și să crească, și asta am făcut. Jucătorii au calitatea de a juca pentru noi și dorința de a juca pentru țara lor, și fiecare are o șansă. Dacă un mare jucător ratează un turneu, trebuie să avem soluții; dacă ratează un cantonament, trebuie să avem soluții. Trebuie să ne concentrăm pe jucătorii care sunt disponibili și dispuși să dea totul și să fie cei mai buni colegi de echipă posibil, și asta am făcut”, au fost vorbele tehnicianului.

