Potrivit presei din Spania, clubul spaniol pare decis să repete scenariul de anul trecut: să boicoteze ceremonia de la Paris.



Conform MARCA, motivul este același: supărarea madrilenilor după ce Vinicius Junior nu a câștigat trofeul în 2024, acesta revenindu-i lui Rodri, mijlocașul lui Manchester City. Nici măcar premiul pentru cel mai bun antrenor, adjudecat atunci de Carlo Ancelotti, nu i-a convins pe madrileni să fie prezenți.



Planul „diabolic“ pus la cale de Real Madrid



Un an mai târziu, situația nu pare să s fi schimbat. Deși France Football a încercat să refacă legătura cu clubul de pe Bernabeu, negocierile au eșuat.



Real Madrid nu a uitat episodul din 2024, iar implicarea UEFA în ceremonie, for cu care spaniolii sunt în conflict din cauza Super Ligii, a complicat și mai mult lucrurile, scrie sursa citată.



Astfel, cu mai puțin de două săptămâni înainte de gală, care va avea loc pe 22 septembrie, totul indică faptul că niciun jucător sau reprezentant al Realului nu va fi prezent la Paris. Chiar dacă Kylian Mbappe, Vini Jr și Jude Bellingham sunt nominalizați, niciunul dintre ei nu pornește ca favorit la trofeu.

