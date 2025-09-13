Pare că în fiecare sezon madrilenii sunt condamnați să se confrunte cu o mulțime de accidentări grave în rândul titularilor.

Antonio Rudiger s-a rupt și va lipsi până la trei luni

Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick și Ferland Mendy sunt deja accidentați, iar pe lista jucătorilor indisponibili a mai fost adăugat un titular.

Antonio Rudiger a simțit un disconfort la antrenamentul înaintea meciului cu Real Sociedad și nu a fost inclus în lotul echipei. În urma investigațiilor, medicii au constatat că situația fundașului central german este mai gravă decât părea inițial.

Rudiger s-a ales cu o ruptură musculară la coapsa piciorului stâng și va lipsi, conform Marca, între două luni și jumătate și trei luni.

După accidentarea lui Rudiger, Xabi Alonso îi mai are la dispoziție pe David Alaba, Raul Asencio, Eder Militao și Dean Huijsen.

