Real Madrid l-a ratat pe Mbappe! Motivul pentru care francezul nu a mai ajuns pe Santiago Bernabeu! "Nu pot sa te cumpar daca nu vorbesti cu mine"

Real Madrid a fost foarte aproape sa il aduca pe francezul Mbappe.

Kylian Mbappe a fost foarte aproape sa semneze cu Real Madrid in 2017, insa transferul a picat, iar tanarul a ajuns la campioana Frantei, Paris Saint-Germain. In acelasi timp, Manchester United era interesata de galezul Gareth Bale. Mourinho l-a vrut pe Old Trafford si a avut un schimb de replici cu el in timpul unui turneu amical din Statele Unite: "Nu pot sa te cumpar daca nu vorbesti cu mine", a spus atunci "The Special One", conform AS.

Cateva saptamani mai tarziu, inainte de Supercupa Europei (Real Madrid - Manchester United), Mourinho a vorbit deschis despre interesul sau pentru galez. "Daca nu face parte din planurile clubului, mai ales daca o sa transfere un alt jucator, inseamna ca se va gandi la o plecare, iar eu o sa ma lupt pentru el cu alti antrenori care il doresc. Dar daca maine va juca, se va confirma faptul ca este dorit de club".

Pentru Real Madrid era momentul potrivit sa il transfere pe Gareth Bale, in schimbul unei sume satisfacatoare. Madrilenii negociau in acest timp transferul de la Monaco al tanarului francez. Mbappe ii are ca idoli pe marii jucatori ai Realului, printre care si Cristiano Ronaldo, dar a ajuns la PSG in schimbul a 180 milioane de euro.

Chiar daca Florentino Perez a sustinut ca transferul a picat din cauza salariului mare pe care il cerea Kylian, acest lucru s-a dovedit a fi fals dupa ce publicatia germana Der Spiegel a facut publice documentele celor mai importante transferuri din Europa. Aceleasi documente arata faptul ca Real Madrid se intelesese cu Monaco pentru acelasi pret, 180 milioane de euro, insa transferul a picat pentru ca Gareth Bale nu a parasit Santiago Bernabeu.

Tatal lui Mbappe s-a temut de concurenta acerba de la Real Madrid, pentru ca actuala detinatoare a trofeului Uefa Champions League ii avea deja in linia de atac pe Benzema, Bale si Cristiano Ronaldo. Astfel, tanarul francez a acceptat oferta conationalilor sai si a semnat contractul cu Paris Saint-Germain. Intreaga situatie ar fi putut lua o alta turnura, daca Gareth Bale se transfera in acea vara la Manchester United.