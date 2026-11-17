„Tricolorii” întâlnesc Bosnia și Herțegovina pe stadionul Bilino Polje din Zenica, după victoria cu Polonia, scor 2-1.

Ce a făcut Jovo Lukic când s-a întâlnit cu jucătorii României

Înaintea partidei, Jovo Lukic, atacantul bosniac al Universității Cluj, s-a îndreptat spre jucătorii României și i-a salutat, înaintea duelului în care este anunțat titular.

De această dată, bosniacul va putea evolua împotriva României. La partida precedentă nu a făcut parte din lot, după ce a acuzat dureri la spate.

Bosnia și-a asigurat deja locul secund în Grupa B4 și calificarea la barajul pentru promovarea în Liga A. Pentru România, în schimb, rezultatul este important în lupta pentru locul al treilea. Ultima poziție ar însemna un baraj pentru menținerea în Liga B, cu riscul retrogradării în Liga C.