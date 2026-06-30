Deși a deschis scorul în minutul 72 prin Cody Gakpo, Olanda a fost egalată în prelungiri după reușita lui Issa Diop. La loviturile de departajare a fost un adevărat festival al ratărilor, însă marocanii s-au impus până la urmă cu 3-2.

Ghinion teribil pentru Olanda la loviturile de departajare din meciul cu Maroc

Olanda a început mai bine seria loviturilor de departajare, cu o transformare din partea lui Koopmeiners și o ratare a lui El Aynaoui. Justin Kluivert a ratat șansa desprinderii după un șut în bară, iar apoi a urmat un penalty cu totul inedit.

La a doua execuție a marocanilor, care i-a aparținut lui Rahimi, Verbruggen a apărat mingea, însă a trimis-o ulterior cu călcâiul în propria poartă.

"Al doilea penalty executat de Maroc a fost foarte important din punct de vedere psihologic. Bart Verbruggen avea mingea în spatele lui și a împins-o cu călcâiul. Dacă ai astfel de momente în defavoarea ta, atunci s-a terminat", a spus Ronald Koeman, selecționerul Olandei, după meci.