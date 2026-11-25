Tatăl lui Erling Haaland (26 de ani), Alf-Inge Haaland (54), își dorește ca atacantul lui Manchester City să ajungă la Real Madrid.

Erling Haaland ar putea ajunge la Real Madrid

Valoarea clauzei de reziliere a norvegianului este cuprinsă între 100 și 150 de milioane de euro, deși contractul său este valabil până în 2034, informează defensacentral.com.

Un astfel de transfer rămâne însă dificil, având în vedere opțiunile ofensive de care dispune Real Madrid, printre care se numără Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham și Yan Diomande.

Sursa citată notează că, în cazul aducerii lui Erling Haaland, Vinicius Junior ar urma să părăsească tabăra „Los Blancos”.