Real Madrid a incercat ultima lovitura a verii! 80 de milioane de euro, clauza unui campion mondial

El putea fi noul galactic.

Real Madrid a primit o lovitura in finalul perioadei de transferuri. Conform El Confidencial, campioana Europei a fost gata sa-i achite clauza de reziliere lui Lucas Hernandez, jucatorul celor de la rivala Atletico Madrid. Lucas abia si-a prelungit contractul in luna iulie cu Atletico pana in 2022.

Cei de la Real i-au informat pe cei de la Atletico ca sunt gata sa achite clauza insa s-au lovit de refuzul jucatorului! Real Madrid era gata sa plateasca 80 de milioane de euro pentru campionul mondial, cel care a fost titular in nationala Frantei la turneul final din Rusia.

Oficialii Realului au mizat si pe faptul ca fratele lui Lucas, Theo Hernandez, este jucatorul lui Real Madrid, fiind cumparat in urma cu un an, insa imprumutat la Sociedad pentru urmatorul sezon. Insa Lucas Hernandez si-a dorit sa continue la Atletico iar mutarea a picat.