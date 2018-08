OFICIAL! Primele imagini cu noul numar 7 al celor de la Real Madrid: A fost prezentat azi | FOTO&VIDEO

Mariano Diaz este oficial noul numar 7 al Realului.

Mariano Diaz a fost prezentat oficial azi la Real Madrid. El a primit tricoul cu numaru 7, facut celebru de Cristiano Ronaldo si Raul.

Real Madrid l-a readus pe Mariano Diaz de la Olympique Lyon, unde fuseze vandut cu 8 milioane de euro. Real Madrid a intervenit si l-a luat pe fotbalist dupa ce Sevilla a negociat pentru atacant. Clubul din Madrid a profitat de faptul ca avea intaietate la transfer.

Real va plati 30 de milioane de euro pentru Mariano Diaz, cel care si-a inceput cariera la Espanyol pentru ca apoi sa ajunga in vara lui 2011 la Real Madrid. In 2014 a fost promovat la echipa secunda, fiind golgheter cu 27 de goluri in sezonul 2015/2016.

Mariano Diaz a fost promovat la echipa mare in sezonul 2016/2017 reusind primul sau gol in partida cu Cultural Leonesa. A reusit 5 goluri in 14 partide. El a fost transferat in vara lui 2017 la Lyon reusind 18 goluri in campionat si alte 2 goluri in Europa League.