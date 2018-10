PSG, gata de o noua lovitura rasunatoare! Ce jucator vor seicii sa transfere de la Real Madrid

PSG cauta din nou intariri.

Site-ul italian specializat in transferuri Calciomercato anunta ca PSG vrea sa-l transfere pe germanul Toni Kroos de la Real Madrid.



Mijlocasul a fost transferat de spanioli in urma cu patru ani pentru 25 de milioane de euro si mai are contract pana in 2022.



Asta nu-i opreste pe seici sa forteze o mutare pentru a intari linia de mijloc. Tuchel a cerut transferuri in acea zona, iar seicii il mai au pe lista si pe francezul Tolisso de la Bayern, scrie sursa citata.