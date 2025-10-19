Dacă s-ar face, cândva, un clasament al celor mai mincinoase „transferuri“ – și se poate face, lejer, un Top 100 la acest capitol! -, atunci Andrei Rațiu ar ocupa un loc fruntaș, în această ierarhie nedorită.

Pentru că, după Euro 2024, s-au scris pagini întregi despre „iminentele transferuri“ ale lui Rațiu. Care e tot la Rayo Vallecano și astăzi. Dar măcar joacă meci de meci aici, ceea ce e mare lucru pentru un internațional român aflat la o formație din străinătate.

Rayo Vallecano, victorie zdrobitoare cu Levante

Duminică, în etapa a 9-a din La Liga, cu Andrei Rațiu titular și integralist, Rayo Vallecano a oferit scorul zilei, în Spania: 3-0 pe terenul celor de la Levante. Rațiu a fost notat cu 7,4 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,5.

După succesul de astăzi, Rayo Vallecano a urcat pe locul 11 în clasament, având 11 puncte. Levante e pe 14 cu doar 8 puncte. Podiumul e format din Barcelona (22 de puncte), Real Madrid (22p) și Villarreal (17p).

