Antrenorul german a refuzat doi jucători importanți și a insistat pentru transferul internaționalului român Andrei Rațiu, scrie presa din Spania, citată de MSN.



Problema postului de fundaș dreapta a revenit în actualitate la Barcelona. Deși Jules Kounde părea că și-a consolidat poziția sub comanda lui Flick, evoluțiile sale inconstante l-au forțat pe tehnicianul neamț să ceară un specialist pentru acel post, mai ales că nu are o soluție de rezervă viabilă în lot.



Doar Rațiu l-a convins



Conform sursei de mai sus, Deco, directorul sportiv al catalanilor, i-a pus pe masă lui Flick trei nume. Primii doi au fost Vanderson de la AS Monaco, un brazilian urmărit de mult timp de club, și Josip Stanisic, fundașul lui Bayern Munchen.



Cu toate acestea, Flick nu s-a arătat deloc impresionat de cele două opțiuni, considerând că nu ar aduce un plus semnificativ față de Kounde. A treia variantă, însă, a fost exact pe placul său: Andrei Rațiu.



Numele fundașului de la Rayo Vallecano a mai apărut în discuțiile de pe Camp Nou și în trecut. Președintele Joan Laporta a purtat negocieri pentru aducerea lui, însă totul a picat din cauza prețului considerat exorbitant de catalani: 25 de milioane de euro.



Acum, situația s-ar putea schimba. Flick și-a dat acordul pentru transferul românului și a transmis că Rațiu ar fi un "transfer grozav", cu condiția ca Rayo Vallecano să mai scadă din pretențiile financiare.

