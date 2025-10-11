Joi seară, România a înfruntat-o pe Moldova în primul meci oficial din palmaresul FIFA organizat la București. Tricolorii, cu Andrei Rațiu absent din lot, au câștigat cu 2-1.

Amicalul a fost un meci pregătitor pentru confruntarea cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, de duminică seară (21:45).

Spaniolii au reacționat după ce Andrei Rațiu nu a prins lotul cu Moldova

Publicația Marca a scris despre Andrei Rațiu după ce Mircea Lucescu nu l-a introdus în lotul cu Moldova. Cel mai probabil, fundașul stânga, un pion important în angrenajul naționalei, a fost odihnit pentru partida crucială cu reprezentativa lui Ralf Rangnick.

”Andrei Rațiu nu a jucat niciun minut în amicalul României cu Republica Moldova și nu s-a antrenat alături de restul coechipierilor în timpul săptămânii, potrivit selecționerului Mircea Lucescu.



Rațiu a bifat toate minutele în cele opt meciuri ale lui Rayo Vallecano din LaLiga, deși Inigo Perez a reușit să îi ofere odihnă în partidele din Conference League, atât în pregătirea meciului, cât și în partida de joi trecută.

Un program încărcat de meciuri și deplasări ar putea fi motivul din spatele acestei pauze la echipa națională.



În România există însă speranța că fundașul lui Rayo Vallecano va putea juca atât duminică împotriva Austriei, cât și miercuri împotriva Bosniei, meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, Grupa H, pe care echipa sa trebuie să le câștige pentru a-și păstra șansele de calificare la turneul din 2026”, au scris spaniolii.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);