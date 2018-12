Raspunsul TRANSANT al presedintelui UEFA cand a fost intrebat despre scandalul de dopaj in care e implicat Sergio Ramos! Cum e privit cazul de forul european

Sergio Ramos ar fi picat doua teste de dopaj in 2017, iar UEFA ar fi musamalizat cazul.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a vorbit pentru prima data public despre scandalul de dopaj din jurul lui Sergio Ramos.

Oficialul forului european a avut o reactie transanta atunci cand a fost intrebat daca UEFA va cere explicatii suplimentare in cazul testelor anti-doping pe care le-a facut capitanul celor de la Real Madrid.

"Nu mai e nimic de cerut. UEFA are o confirmare scrisa, o scrisoare de la Agentia Mondiala Anti-doping in care se spune clar ca totul a fost corect. Eu au cea mai mare autoritate in aceste chestiuni si daca ei spun ca totul este in regula, atunci nu mai am nimic de spus", a declarat Ceferin.

Cotidianul german Der Spiegel a pus mana pe multe documente de la UEFA, iar intre ele se scrie despre un test antidoping picat de Sergio Ramos de doua ori, o data chiar inaintea finalei Champions League din 2017! Oficialii UEFA ar fi musamalizat cazul, desi au fost alertati de situatia capitanului de la Real Madrid.

In 2017, Real Madrid a invins Juventus cu 4-1 in finala Champions League de la Cardiff. Aceleasi dezvaluiri anunta ca Ramos a mai picat un test la un meci de campionat din luna aprilie 2017.

Conform raportului, Ramos a fost depistat pozitiv cu Dexametazona, o substanta ce poate fi folosita cu conditia ca UEFA sa fie anuntata din timp. Acest lucru nu s-a intamplat.