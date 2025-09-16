Roberto De Zerbi, antrenorul lui Olympique Marseille, a estimat că vizita echipei sale în capitala Spaniei, marţi, pentru a înfrunta formaţia Real Madrid, la debutul în noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal, este "o mândrie" şi "o responsabilitate", reamintind totodată că clubul din sudul Franţei are la rândul său "o istorie", informează AFP.



"Este o mândrie pentru noi să venim la Madrid. În sezonul trecut, am avut doar Ligue 1. Aşadar, faptul că suntem aici ne face mândri.



Roberto de Zerbi: ”E punctul culminant”



Dar este, de asemenea, şi o responsabilitate. Trebuie să o facem bine, cu seriozitate şi încercând să avem rezultate", a declarat De Zerbi în cursul unei conferinţe de presă.



"Vom încerca să facem asta, dar respectând-o pe Real Madrid. Ştim ceea ce este Real şi ceea ce este Bernabeu", a subliniat fostul jucător al echipei CFR Cluj.



"Mâine (marţi - n.red.) asta nu va fi o sărbătoare, ci este punctul culminant a ceea ce am făcut în sezonul trecut. Şi de aici începe ceea ce urmează", a adăugat italianul, care a mai stat pe bancă la un meci pe stadionul Santiago Bernabeu, în perioada în care a antrenat echipa ucraineană Şahtior Doneţk.



"Lasă o amprentă asupra tuturor, este un moment important în cariera lor. Dar avem şi noi o istorie, cunoscută în întreaga Europă.



Aşa că suntem aici să ne jucăm rolul, ştiind că Real Madrid este una dintre cele mai bune echipe din Europa şi a fost întotdeauna aşa'', a mai spus Roberto De Zerbi.



Agerpres.

