TSUNAMI la Real! Perez vrea sa scape cu orice pret de Zidane si i-a gasit inlocuitor: suma URIASA pe care "galacticii" trebuie sa o plateasca pentru A RUPE contractul

Esecul usturator de la Paris a agitat serios apele la Real.



Madrilenii au pierdut incredibil cu PSG, scor 0-3, in prima etapa a grupelor din UEFA Champions, iar scaunul lui Zidane se clatina serios. Presa spaniola a inceput deja sa vorbeasca despre inlocuirea francezului, insa Real trebuie sa plateasca o suma uriasa daca vrea rezilierea contractului.

Adus in martie pe post de salvator, Zidane nu a reusit sa produca revolutia promisa. Echipa a inceput ezitant si noul sezon de LaLiga (2 victorii si doua egaluri in primele patru etape), iar rezultatul din UEFA Champions League a tras puternic semnalul de alarma.

Potrivit publicatiei Sport, Zidane a semnat un contract valabil pe trei sezoane si jumatate, cu un salariu de 13 milioane de euro pe an. Daca Perez vrea sa renunte la antrenor, trebuie sa plateasca 80 de milioane de euro. Suma ar fi considerabil mai mica daca presedintele Realului ar reusi sa-l convinga pe Zidane sa renunte de bunavoie la contract.



Trei nume pe lista



Potrivit informatiilor aparute in ultimele zile in presa spaniola, Perez ar fi dispus sa plateasca cele 80 de milioane pentru a scapa de Zidane, insa doar la finalul sezonului in curs. Totusi, presedintele Realului si-a facut si o lista scurta a posibililor inlocuitori care ar putea veni din vara.

Primul pe lista si cu cele mai mari sanse este Jose Mourinho, un antrenor care cunoaste bine clubul. "The Special One" a mai pregatit Realul in perioada 2010-2013 si a reusit sa castige toate trofeele interne, nu insa si un trofeu european.

Top 3 in viziunea lui Perez este completat de Jurgen Klopp si Mauricio Pochettino. Cu ambii antrenori, Real a purtat runde de negocieri in ultimii ani.