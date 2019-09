Povestea celui mai ciudat transfer realizat de Real: cum a ajuns pustiul Odegaard la Madrid! A jucat doar doua meciuri pentru "galactici"

Real Madrid il transfera in 2015 pe Martin Odegaard, unul dintre cei mai talentati pusti ai momentului la acea data. Odegaard a jucat insa doar doua meciuri pentru "galactici".

Presa norvegiana a intrat in posesia unor documente si mail-uri confidentiale care arata modul in care s-a facut transferul lui Odegaard. Mutarea tanarului mijlocas s-a realizat dupa ce Real i-a promis tatalui jucatorului ca ii va asigura un post in Spania.

La doar 16 ani, Martin Odegaard era curtat de City, Barcelona, Liverpool, Arsenal, United sau Bayern, dar in cele din urma a ales Real Madrid. Alegerea nu i-a apartinut in totalitate jucatorului, care la acea data avea doar 16 ani.

Potrivit unor documente dezvaluite de Football Leaks si ajunse la presa norvegiana, transferul s-a perfectat dupa ce tatal lui Odegaard a primit un post de antrenor in Academia Realului. Contractul de antrenor al tatalui era pe exact aceeasi perioada cu al fiului. Conform acelorasi surse, tatal lui Odegaard primea din partea Realului cel mai mare salariu din Academie.

Martin Odegaard, ajuns acum la 20 de ani, a fost imprumutat pe rand la Heerenveen, Vitesse si Real Sociedad.