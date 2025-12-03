În ultimele săptămâni, presa din Spania a scris că Daniel Paraschiv, fotbalistul numit de Dan Petrescu ”cel mai bun atacant român”, își dorește să revină în Superliga României, nemulțumit de situația sa din Spania.

Daniel Paraschiv primește o nouă șansă în Spania

Daniel Paraschiv nu a prins prea multe minute nici la Cultural Leonesa, echipa la care a ajuns în vară sub formă de împrumut de la Real Oviedo, club care nu s-a mai bazat pe serviciile sale după promovarea în La Liga. Nici Cultural Leonesa, nici Real Oviedo nu ar mai vrea să îl păstreze pe Paraschiv, motiv pentru care o revenire în fotbalul românesc pentru fostul jucător de la Hermannstadt era dată ca sigură.

Totuși, spaniolii au anunțat miercuri o răsturnare de situație. Cultural Leonesa va juca în Cupa Spaniei împotriva celor de la Andorra, iar Daniel Paraschiv va face parte din lotul echipei, chiar dacă va începe meciul doar pe bancă.

”Dar dacă viitorul cuiva este în joc, acela este Daniel Paraschiv, dacă locul lui la club mai poate fi salvat. Soarta românului pare pecetluită, iar el va căuta minutele care i-au fost refuzate, în principal din cauza evoluțiilor sale modeste (doar un gol). După câteva săptămâni în afara lotului din cauza unei accidentări, Paraschiv va reveni în lot, deși de această dată va începe de pe bancă”, au scris spaniolii de la AS.com.

Înaintea meciului, Jose Angel Ziganda, antrenorul celor de la Cultural Leonesa, a lăsat de înțeles că are în continuare încredere în atacantul român și cel mai probabil îl va arunca în joc în meciul cu Andorra.

”Paraschiv e foarte serios și responsabil. Este foarte motivat, este tânăr și are foame de succes, dar lucrurile nu îi ies și a intrat într-un mic blocaj în care îi era greu să fie el însuși”, a spus Ziganda înaintea meciului.

