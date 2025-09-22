VIDEO Hajduk Split - Dinamo Zagreb sau Torcida Split vs Bad Blue Boys, derby cu de toate!

Eternul derby din fotbalul croat s-a ridicat din nou la înălțime așteptărilor.

Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a învins-o pe Hajduk Split cu scorul de 2-0, sâmbătă, în deplasare, în derby-ul campionatului de fotbal al Croaţiei, desfăşurat în etapa a 7-a.

Albanezul Arber Hoxha (44) şi algerianul Mounsef Bakrar (80) au marcat pe ”Poljud” pentru vicecampioana Croaţiei.

Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a lui FCSB în Europa League

Dinamo Zagreb este lider în HNL, cu 16 puncte, urmată de marea rivală Hajduk, 13 puncte, și de Lokomotiva Zagreb, 12 puncte.

FCSB o va întâlni pe Dinamo Zagreb în etapa a şaptea, în Croaţia, pe 22 ianuarie.

Duelul galeriilor, Torcida Split vs Bad Blue Boys

Dinamo Zagreb plătește un salariu uriaș jucătorului adus de la AC Milan, care însă nu va putea juca în Europa

Dinamo Zagreb a reușit să obțină împrumutul mijlocașului algerian Ismaël Bennacer (27 de ani), de la AC Milan. 

Vicecampioana Croației va avea și opțiunea de a-l transfera definitiv pe fotbalistul care a strâns 178 de meciuri la clubul de pe San Siro.

Bennacer nu va avea însă posibilitatea de a juca în cupele europene. Termenul limită pentru stabilirea listei UEFA a trecut, astfel că algerianul va fi folosit exclusiv în competițiile interne de Dinamo Zagreb.

Pe perioada împrumutului, AC Milan va suporta două treimi din salariul total de 4,5 milioane de euro al lui Bennacer. Dinamo Zagreb va achita astfel aproximativ 1,5 milioane pentru remunerația algerianului, anunță Dnevnik.

Bennacer, care mai are doi ani de contract cu AC Milan, s-a format în academia lui Arsenal, iar în 2017 a făcut pasul în Italia, la Empoli. Doi ani mai târziu, formația de pe San Siro l-a cumpărat cu 17,2 milioane de euro.

