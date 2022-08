Poate fi ultimul meci pentru Barcelona! Starul care e la doar un pas de transfer

Este vorba despre Memphis Depay (28 de ani), care este foarte aproape de un transfer la Juventus, club care îl dorește cu insistență și care i-a oferit un salariu de cinci milioane de euro, sumă la care s-ar putea adăuga alte două milioane de euro din bonusuri.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că transferul lui Depay la Juventus nu a căzut, chiar dacă acesta a fost ”convocat” de Xavi pentru meciul dintre Barcelona și Real Sociedad.

Memphis #Depay convocato per RealSociedad-#Barça di stasera. A testimonianza di come la risoluzione del contratto coi catalani non ci sia ancora stata. Lo scenario per #Juventus non cambia: finché non si libera, tutto fermo. L’offerta biennale è sul tavolo (€5M netti + 2 bonus)