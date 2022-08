Olandezul vrea să se transfere la un club unde poate prinde mai multe minute, lucru care nu va fi posibil la Barcelona, având în vedere că va concura pentr postul de titular cu Robert Lewandowski și Pierre-Emerick Aubameyang.

Juventus s-a arătat interesată de serviciile sale și este foarte aproape de a-l transfera pe Depay. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, transferul a intrat în ”faza finală”.

Memphis Depay ar urma să încaseze un salariu anual de cinci milioane de euro la noua sa echipă, sumă la care se mai pot adăuga încă două milioane de euro din eventuale bonusuri.

Memphis #Depay to #Juventus from #Barça is at the final stage. Ready a salary of €5M/year + 2M as bonuses. #transfers #FCB https://t.co/w5UOdnZbJy