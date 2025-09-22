Mijlocașul Pablo Martin Paez Gavira, cunoscut drept Gavi, va fi operat la genunchiul drept și va lipsi cel puțin până la începutul lui noiembrie.

Gavi, OUT până în noiembrie!

Clubul catalan a anunțat că tânărul de 21 de ani a efectuat mai multe teste de rezistență fizică, după o perioadă în care a urmat un tratament conservator pentru o leziune la meniscul intern. Cum durerea nu a dispărut, medicii au decis că e nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Pentru a garanta cea mai bună recuperare și o revenire rapidă pe teren, Gavi va fi supus marți unei artroscopii, sub supravegherea staffului medical al clubului”, se arată în comunicatul oficial al Barcelonei.

Internaționalul spaniol va rata astfel toate meciurile din octombrie și e așteptat să revină pe gazon abia spre finalul lui noiembrie.

