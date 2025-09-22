OFICIAL „Perla” Barcelonei, OUT până în noiembrie! Spaniolul se operează la genunchi

&bdquo;Perla&rdquo; Barcelonei, OUT p&acirc;nă &icirc;n noiembrie! Spaniolul se operează la genunchi La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona primește o nouă lovitură înaintea meciurilor decisive din campionat și Champions League. 

TAGS:
GaviBarcelona
Din articol

Mijlocașul Pablo Martin Paez Gavira, cunoscut drept Gavi, va fi operat la genunchiul drept și va lipsi cel puțin până la începutul lui noiembrie.

Gavi, OUT până în noiembrie!

Clubul catalan a anunțat că tânărul de 21 de ani a efectuat mai multe teste de rezistență fizică, după o perioadă în care a urmat un tratament conservator pentru o leziune la meniscul intern. Cum durerea nu a dispărut, medicii au decis că e nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Pentru a garanta cea mai bună recuperare și o revenire rapidă pe teren, Gavi va fi supus marți unei artroscopii, sub supravegherea staffului medical al clubului”, se arată în comunicatul oficial al Barcelonei.

Internaționalul spaniol va rata astfel toate meciurile din octombrie și e așteptat să revină pe gazon abia spre finalul lui noiembrie.

  • Jules Kounde, Lamine Yamal și Gavi, sărbătorind titlul câștigat alături de Barcelona
ARTICOLE PE SUBIECT
Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: &bdquo;Sunt m&acirc;ndru!&rdquo;
Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „Sunt mândru!”
Portarul lui Evian a &icirc;nscris golul victoriei din propriul careu! Reușita săptăm&acirc;nii vine din Franța
Portarul lui Evian a înscris golul victoriei din propriul careu! Reușita săptămânii vine din Franța
Peluza Nord și-a anunțat decizia &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB: Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron
Peluza Nord și-a anunțat decizia înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron"
ULTIMELE STIRI
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Costel G&acirc;lcă: &rdquo;Nu termină fraza, nu &icirc;nțeleg ce vrea să spună!&rdquo;
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Costel Gâlcă: ”Nu termină fraza, nu înțeleg ce vrea să spună!”
Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: &bdquo;Trebuie să corecteze asta!&rdquo;
Avertisment pentru Cristi Chivu din Italia: „Trebuie să corecteze asta!”
Nota primită de Rareș Ilie &icirc;n dezastrul din ultima etapă: &rdquo;Non crea niente&rdquo;
Nota primită de Rareș Ilie în dezastrul din ultima etapă: ”Non crea niente”
Simona Halep a semnat: &bdquo;Un nou &icirc;nceput&rdquo;
Simona Halep a semnat: „Un nou început”
Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la naționala Rom&acirc;niei imediat după convocarea primită
Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la naționala României imediat după convocarea primită
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Iosif Rotariu a numit &rdquo;cel mai &icirc;n formă jucător&rdquo; din Superligă: &rdquo;Mi-a plăcut foarte mult&rdquo;

Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult”

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: Au vrut doar să flirteze!

Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: "Au vrut doar să flirteze!"

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții &icirc;n fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul rom&acirc;n

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul român

Peluza Nord, &icirc;n război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu

Peluza Nord, în război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!