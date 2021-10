Panică pe Camp Nou! Sergio Aguero a fost schimbat după ce s-a întins pe gazon din cauza unor probleme medicale

Sergio Aguero a fost înlocuit la finalul primei reprize din partida FC Barcelona - Deportivo Alaves.

Fotbalistul a acuzat probleme de respirație în minutul 38, iar după trei minute în care i s-au acordat îngrijiri medicale a fost schimbat cu Coutinho. Aguero a acuzat probleme de respirație, însă a reușit să iasă pe picioarele lui de pe teren spre bucuria fanilor și a colegilor.

Cu câteva minute înainte de acest moment, fotbalistul a avut un contact cu Laguardia, însă nu a fost nimic grav, care să creeze probleme.

Sergio Aguero a ajuns la FC Barcelona în această vară, după mai multe sezoane în care a evoluat la Manchester City. În primele etape din campionat, argentinianul nu a evoluat pentru catalani din cauza unei accidentări.

Sergio Aguero forced off injured for Barcelona.

It was his first start at Camp Nou ???? pic.twitter.com/D65aTjzDTO