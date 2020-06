Panica la Barcelona! Catalanii ar ascunde o accidentare a lui Leo Messi la antrenamente 

Leo Messi s-ar fi accidentat la antrenamentul de marti, insa Barcelona nu a anuntat nimic in acest sens.

Capitanul catalanilor ar fi simtit o durere la muschii aductori ai piciorului drept, motiv pentru care a facut o rezonanta magnetica pentru a vedea cat de serioasa este situatia argentinianului.

Desi miercuri clubul a anuntat oficial ca Messi se antreneaza separat din cauza unui tratament, cotidianul AS anunta ca situatia este departe de cea expusa de oficialii gruparii blaugrana.

In cazul in care accidentarea lui Messi este confirmata si de club, atunci Barcelona ar putea avea reale probleme luand in considerare calendarul de cosmar care ii asteapta cu meciurile din La Liga si cele din Liga Campionilor.

