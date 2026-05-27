Ibericii anunțau că Aurelien Tchouameni și Federico Valverde și-ar fi împărțit pumni și că din cauza loviturilor Valverde a ajuns la spital. După marele scandal, ambii au venit cu mesaje pe rețelele social media în care își prezentau scuzele.

Valverde și Tchouameni au primit atunci și câte o amendă zdravănă din partea clubului. Real Madrid confirma atunci că mijlocașii centrali au fost însemnați cu amenzi individuale de 500.000 de euro.

Federico Valverde vine cu detalii la trei săptămâni după bătaia cu Tchouameni: ”Asta a făcut clubul”

La trei săptămâni de la marele scandal, Valverde a evidențiat că a primit susținere atât din partea fanilor, cât și din partea clubului. Fotbalistul a explicat și că astfel de momente ajută la maturizare și că îi clădesc abilitățile a fi un bun căpitan.

”Mă simt bine. Am fost susținut și am primit afecțiune de la toți fanii lui Real Madrid. Și de la club! Câteodată trebuie să traversezi astfel de situații ca să devii mai matur și să înveți mai mult despre viață.

Cred că experiența asta o să mă ajute să fiu un căpitan mai bun în anii următori”, a spus Federico Valverde, citat de GOAL.

Real Madrid a încheiat pe 2 sezonul 2025/26

Gruparea de pe ”Bernabeu” a terminat pe poziția secundă în clasamentul La Liga cu 86 de puncte. Real Madrid s-a situat la opt lungimi în spatele campioanei FC Barcelona, care fusese desemnată câștigătoarea titlului chiar în El Clasico din etapa #35.

După 38 de etape desfășurate în La Liga, Real Madrid a bifat 27 de victorii, și-a trecut în cont cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri.