Sevilla a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, administrându-i acesteia prima înfrângere stagională.

Gazdele au primit un penalty încă din minutul 9, iar Alexis Sanchez a transformat de la punctul cu var în minutul 13.

Andaluzii au mai avut ocazii, prin Romero, în minutul 25, şi Sow, în minutul 27, pentru ca în minutul 37 același Romero să pună pe tabelă un 2-0 neaşteptat, în urma unui contraatac.

Golul de 2-1 al lui Rashford, apă de ploaie



Catalanii au redus din diferenţă în al şaptelea minut de prelungire al primei părţi, prin Rashford.

Barcelona a primit şi ea un penalty, în minutul 73, însă Lewandowski a trimis pe lângă poartă, iar finalul a fost electrizant pentru gazde, scrie news.ro.

Sevilla, două goluri după minutul 90



Carmona a majorat avantajul celor de la Sevilla, în minutul 90+1, iar Adams a stabilit rezultatul final, în minutul 90+6.

Sevilla FC - FC Barcelona s-a încheiat 4-1 şi campioana en-titre suferă prima înfrângere a sezonului.

Cu această victorie, Sevilla face 13 puncte şi e pe locul 5, iar Barcelona rămâne pe 2, cu 19 puncte, în spatele liderului Real Madrid.

