OFICIAL! Barcelona a anuntat ca Umtiti a semnat noul contract: "Nu puteam pleca, e casa mea aici!" Clauza halucinanta

FC Barcelona a anuntat ca i-a prelungit contractul fundasului francez Samuel Umtiti cu 5 ani, pana in iunie 2023.

Transferat in 2016 pentru 25 milioane euro de la Lyon, Umtiti, 24 ani, a disputat 83 de meciuri si a marcat doua goluri in tricoul catalanilor. El a castigat cu Barca un titlu si doua cupe in aceasta perioada.

Convocat la nationala Frantei pentru CM 2018, Umtiti, cu 18 selectii si 2 goluri, are si o clauza de reziliere mult mai mare, de 500 de milioane de euro. "Sunt foarte fericit, mandru ca am putut sa-mi prelungesc contractul cu Barca. Sunt putin emotionat pentru ca poate sa continue visul meu. Din prima clipa m-am simtit ca acasa si acum pot sa raman aici. 5 ani? Sunt fericit, multumit, ma simt bine in oras, in echipa, am increderea tuturor. Nu as putea pleca, e casa mea aici" a spus Umtiti dupa semnarea contractului.