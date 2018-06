Decizia URIASA anuntata de spanioli! Ce i-a anuntat Griezmann pe cei de la Atletico dupa oferta primita de la Barca

FC Barcelona l-a pus pe Griezmann in fruntea listei de achizitii pentru aceasta vara.

Antoine Griezmann va ramane la Atletico Madrid! ABC anunta ca jucatorul francez le-a transmis celor din conducerea clubului ca nu va semna cu Barcelona! Jucatorul nu a anuntat public acest lucru, insa weekendul trecut le-a spus si apropiatilor ca vrea sa ramana la Atletico.

Conform celor de la ABC, cu exceptia unei rasturnari de situatii neasteptate, Antoine Griezmann va anunta in cateva zile public decizia. Griezmann era decis inca de la finalul sezonului sa ramana la Atletico insa, dupa ce a fost huiduit de o parte a fanilor lui Atletico, a fost la un pas sa se razgandeasca.

Spaniolii scriu ca Diego Simeone a avut un rol vital in decizia lui Griezmann deoarece l-a facut pe jucatorul francez sa fie convins ca rolul sau la Atletico va fi unul mult mai important decat ar fi fost la Barcelona si ca jocul sau are in continuare loc de imbunatatiri, progres care ar fi mai dificil la Barca.

Astfel, Griezmann va semna un nou contract cu o clauza de peste 200 de milioane de euro si va deveni unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume.