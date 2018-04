OFERTA FABULOASA refuzata de Hagi in iarna! Gica Popescu: "A fost o echipa de top din Spania!" Clubul care a scris istorie in Europa l-a vrut pe "Rege"

Gica Hagi a anuntat ca vrea sa plece de la Viitorul, dar o face in conditiile sale.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

"Regele" a afirmat in repetate randuri ca vrea sa plece de la Viitorul doar la o echipa mare din Vest si doar daca i se va oferi sansa sa inceapa un proiect. Hagi nu vrea sa preia o echipa din mers, motiv pentru care a refuzat doua oferte importante din Spania in perioada de iarna.

Dupa ce impresarul Pietro Chiodi a declarat ca Deportivo La Coruna l-a vrut pe Hagi in iarna, inainte de a-l numi pe Seedorf, Gica Popescu a dezvaluit si el ca o alta echipa din La Liga a negociat cu "Regele" in iarna.

"A fost o echipa de top din Spania. Nu a vrut sa plece. In iarna s-a discutat, dar Gica nu ia niciodata o echipa la jumatatea drumului. Noi am discutat mult in aceasta perioada pe tema aceasta. Mi-ar placea in viitor sa lucram impreuna la un proiect. Facem echipa foarte buna, ne cunoastem bine si ne respectam enorm. In plus, stim foarte bine sa ne ascultam si sa lucram unul cu celalalt. Mereu ne spunem ce gandim", a declarat Gica Popescu la DigiSport.

Intrebat daca este vorba despre Sevilla, avand in vedere ca gruparea andaluza si-a schimbat antrenorul in iarna, Gica Popescu a raspuns: "Nu va spun, intrebari-l pe Gica. Va zic doar atat: a fost vorba de o echipa de top din Spania".

Sevilla se afla in acest moment pe locul 7 in Spania, cu 46 de puncte, la egalitate cu Betis care se afla pe ultima pozitie ce duce in Europa. Sevilla detine recordul in Cupa UEFA/Europa League reusind sa castige acest trofeu de cinci ori in 10 ani.